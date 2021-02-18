Неочевидным симптомом какой болезни может быть сильная хрипота голоса
Как сообщает онлайн-издание Express, на охриплость многие часто просто не обращают внимания до тех пор, пока не становится слишком поздно. Происходит это потому, что данный симптом не сопровождается никакими болевыми ощущениями. Однако опухоль уже начинает разрастаться и давить на голосовые связки, из-за чего и возникает данный симптом. По этой же причине могут возникнуть трудности с глотанием. Врачи советуют не относиться к данным симптомам слишком халатно, и если вы не простужены, а они не проходят, обязательно пройти обследование.
Также врачи напоминают, что на ранних этапах рак горла проявляется першением, постоянным кашлем и болезненностью в глотке, ощущением дискомфорта и инородного тела в ней. Со временем к данным симптомам могут добавиться повышенная утомляемость, слабость, сонливость и постоянное чувство усталости, неожиданное повышение температуры.
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Фото: depositphotos
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