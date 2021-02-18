Неочевидным симптомом какой болезни может быть сильная хрипота голоса

Также врачи напоминают, что на ранних этапах рак горла проявляется першением, постоянным кашлем и болезненностью в глотке, ощущением дискомфорта и инородного тела в ней. Со временем к данным симптомам могут добавиться повышенная утомляемость, слабость, сонливость и постоянное чувство усталости, неожиданное повышение температуры.

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