Необычный имплант поможет снизить высокое давление без использования лекарств

Это крошечное проволочное устройство имплантируется в шейную артерию, зону, где сосредоточена группа нервов, называемых прессорецепторами. У здорового человека прессорецепторы являются ключом к естественному контрольному механизму кровяного давления тела.

Иными словами, они действуют как сенсорный датчик, который определяет, когда стенки артерий находятся под давлением, а затем передает эту информаци мозгу. В результате частота сердечных сокращений уменьшается, вызывая расширение кровеносных сосудов и, соответственно, понижая кровяное давление.

Однако, если человек длительное время страдает от гипертонии, работа прессорецепторов может давать сбой. В результате этого сбоя нервы прекращают реагировать на повышенное давление, накапливаемое внутри артериальных стен, и начинает интерпретировать его как вариант нормы.

Задача титановый импланта привнести небольшое давление на прессорецепторы, которые далее будут стараться “сбросить” его действие, тем самым позволяя мозгу поверить в то, что давление неизменно высокое и приложить все усилия к тому, чтобы привести его в норму.

Имплант устанавливает через тонкий катетер, с помощью небольшого надреза в паховой области. Катетер протягивается вверх по кровеносному сосуду в одну из сонных артерий, в зону расположения прессорецепторов, на которые и устанавливается имплант. Проходит данная процедура под местным наркозом и в общей сложности занимает около 45 минут.

Результаты клинических исследований, проводимых в Германии и Голландии при участии 30 человек и опубликованные в журнале Ланцет, показали, что у большинства пациентов имеющих титановый имплант, давление пришло в норму уже через несколько месяцев его использования.