Нейрохирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с помощью виртуальной реальности

Год назад, после непрекращающейся рвоты и судорог, врачи диагностировали у маленького Ари Эллмана краниофарингиому - опухоль, располагающуюся у основания мозга. Несмотря на то, что новообразование было доброкачественным, оно росло настолько быстро, что ставило под угрозу работу ключевых структур мозга, включая гипоталамус, стебель гипофиза, зрительный центр и жизненно-важные кровеносные сосуды. На сегодняшний день золотым стандартом лечения такого вида опухолей является облучение и открытая операция на мозге, которые могут обернуться серьезными побочными эффектами. Врачи предложили родителям мальчика рассмотреть вариант эндоназальной операции, то есть удаление опухоли через нос.

Однако существовал один небольшой, но важный нюанс. Подобного рода операции никогда не проводились на детях младше пяти лет. Дело в том, что ширина носовых пазух двухлетнего ребенка всего 15-20 миллиметров, тогда как размер опухоли значительно больше. По словам доктора Питера Хвана, хирурга -отоларинголога, принимавшего участие в операции, удаление опухоли через нос сравнимо разве что с извлечением корабля из сувенирной бутылки и требует ювелирной точности.

Поэтому подготовка к операции началась задолго до ее назначенной даты. Изображения мозга Ари, полученные с помощью магнитно-резонансной и компьютерной томографии, были загружены в новейший 3-D инструмент медицинской виртуальной реальности Surgical Theater, которая позволила команде врачей Ари составить “карту” мозга и носовых пазух мальчика, а также отрепетировать и усовершенствовать хирургическую технику исполнения, которая поможет удалить максимальное количество опухоли, не задев при этом жизненно важные участки мозга. Также, для того, чтобы нейрохирурги могли отрепетировать удаление опухоли в реальном режиме с помощью специального эндоскопа, на 3-D принтере была отпечатана полимерная модель черепа Ари.

К счастью, в день операции план, разработанный командой врачей с помощью технологий виртуальной реальности, сработал идеально. Операция прошла более, чем успешно, и врачам удалось целиком извлечь опухоль из головы мальчика. На это им потребовалось около 16 часов.

На сегодняшний день Ари уже 3 года. Он ходит в школу и ведет счастливую и активную жизнь.