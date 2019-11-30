passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нейрохирурги спасли жизнь 2-летнему мальчику с помощью виртуальной реальности

Врачи калифорнийской детской больницы Lucile Packard провели первую в своем роде операцию по удалению глубоко расположенной опухоли мозга. 2- летний Ари Эллман стал самым юным пациентом, которому когда-либо приходилось переживать извлечение гигантского новообразования мозга через носовые пазухи.

Год назад, после непрекращающейся рвоты и судорог, врачи диагностировали у маленького Ари Эллмана краниофарингиому - опухоль, располагающуюся у основания мозга. Несмотря на то, что новообразование было доброкачественным, оно росло настолько быстро, что ставило под угрозу работу ключевых структур мозга, включая гипоталамус, стебель гипофиза, зрительный центр и жизненно-важные кровеносные сосуды. На сегодняшний день золотым стандартом лечения такого вида опухолей является облучение и открытая операция на мозге, которые могут обернуться серьезными побочными эффектами. Врачи предложили родителям мальчика рассмотреть вариант эндоназальной операции, то есть удаление опухоли через нос.

Однако существовал один небольшой, но важный нюанс. Подобного рода операции никогда не проводились на детях младше пяти лет. Дело в том, что ширина носовых пазух двухлетнего ребенка всего 15-20 миллиметров, тогда как размер опухоли значительно больше. По словам доктора Питера Хвана, хирурга -отоларинголога, принимавшего участие в операции, удаление опухоли через нос сравнимо разве что с извлечением корабля из сувенирной бутылки и требует ювелирной точности.

Поэтому подготовка к операции началась задолго до ее назначенной даты. Изображения мозга Ари, полученные с помощью магнитно-резонансной и компьютерной томографии, были загружены в новейший 3-D инструмент медицинской виртуальной реальности Surgical Theater, которая позволила команде врачей Ари составить “карту” мозга и носовых пазух мальчика, а также отрепетировать и усовершенствовать хирургическую технику исполнения, которая поможет удалить максимальное количество опухоли, не задев при этом жизненно важные участки мозга. Также, для того, чтобы нейрохирурги могли отрепетировать удаление опухоли в реальном режиме с помощью специального эндоскопа, на 3-D принтере была отпечатана полимерная модель черепа Ари.

К счастью, в день операции план, разработанный командой врачей с помощью технологий виртуальной реальности, сработал идеально. Операция прошла более, чем успешно, и врачам удалось целиком извлечь опухоль из головы мальчика. На это им потребовалось около 16 часов.

На сегодняшний день Ари уже 3 года. Он ходит в школу и ведет счастливую и активную жизнь.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!