Нейрофизиолог назвал главные полезные привычки для мозга

Ментальные тренировки следует сделать регулярными и разнообразными. К ним относятся любые новые занятия. Раньше существовало мнение, что лучше всего помогает разгадывание кроссвордов или игра в шахматы. Однако это не так. Во время этих занятий задействованы одни и те же нейроны. «Мозгу для развития нужен постоянно новый и разнообразный опыт — путешествия, тематические мастер-классы, новые блюда и запахи, знакомства с новыми и необычными людьми. Также можно слушать музыку различных направлений, аудиокниги, рисовать в разных техниках», — рассказывает нейрофизиолог. Конышев также призвал россиян сократить время на просмотр телевизора, социальных сетей и использование виртуальных игр. «Мы — это наш мозг. Если мозг активно напитывается бессмысленным контентом, то человек сам упрощается и не испытывает удовольствия от жизни. Каждый момент по-своему уникален, в наших силах наполнить его важным и приятным содержанием», — заключил он.