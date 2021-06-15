Недуг Сэльмы Блэр: как распознать первые признаки рассеянного склероза

До сих пор не определены причины возникновения болезни. «Почему молодые люди чаще остальных подвержены этому заболеванию, тоже до конца не ясно. Возможно, это связано с иммунной системой, у юношей и девушек она более активна, следовательно, все процессы в ней будут происходить быстрее. В литературе также описываются случаи, что это может быть связано с инфекционными заболеваниями, особенно с ретровирусом, вирусом Эпштейна—Барр, в меньшей степени с какими-то другими причинами», — говорит невролог.

На данный момент лекарства, которое полностью вылечивает болезнь, не существует. Но контролировать ситуацию можно с помощью препаратов, снимающих обострения или изменяющих течение заболевания. Кроме того, существует ряд признаков рассеянного склероза, обнаружив которые важно срочно обратиться к неврологу и сделать МРТ головного мозга: