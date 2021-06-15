Недуг Сэльмы Блэр: как распознать первые признаки рассеянного склероза
По мнению невролога Ольги Рублевой в интервью изданию «Доктор Питер», болезнь у каждого человека протекает индивидуально. Бывает, что симптомы держатся какое-то время, потом ослабевают, а затем совсем пропадают. Ремиссия может длиться несколько недель, месяцев и даже лет. Такое течение очень благоприятное, болезнь долго «разгоняется» и, как правило, не приводит к инвалидности. Однако в случае с 48-летней американской актрисой Сэльмой Блэр склероз успел набрать обороты и сильно прогрессировал. Знаменитость признается, что стала замечать симптомы в далеком 2011 году, но не придавала этому должного значения. А несколько лет назад, когда ситуация усугубилась, в ходе медицинского обследования, при помощи МРТ, Сэльме диагностировали рассеянный склероз. Тогда она сделала публичное заявление: «Я инвалид. Иногда падаю, роняю вещи. Моя память затуманена, а левая половина тела работает, словно сломанный GPS. Но я справлюсь. И я смеюсь, не зная, что буду делать дальше, но точно знаю, что сделаю все возможное». Но звезда не сдается и борется с болезнью, а также призывает более ответственно относиться к своему здоровью, чтобы вовремя обнаружить возможные нарушения.
До сих пор не определены причины возникновения болезни. «Почему молодые люди чаще остальных подвержены этому заболеванию, тоже до конца не ясно. Возможно, это связано с иммунной системой, у юношей и девушек она более активна, следовательно, все процессы в ней будут происходить быстрее. В литературе также описываются случаи, что это может быть связано с инфекционными заболеваниями, особенно с ретровирусом, вирусом Эпштейна—Барр, в меньшей степени с какими-то другими причинами», — говорит невролог.
На данный момент лекарства, которое полностью вылечивает болезнь, не существует. Но контролировать ситуацию можно с помощью препаратов, снимающих обострения или изменяющих течение заболевания. Кроме того, существует ряд признаков рассеянного склероза, обнаружив которые важно срочно обратиться к неврологу и сделать МРТ головного мозга:
- Нарушение чувствительности — могут неметь конечности или появляется покалывание в теле;
- Проблема с координацией — в течение 1-2 двух дней слабеет рука или нога, человек начинает плохо ходить, спотыкается;
- Может возникать нарушение или даже потеря зрения;
- Нарушение мочеиспускания — человек не может удержать мочу или, наоборот, может долго не мочиться.
Фото: Instagram selmablair
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