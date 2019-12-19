Недостаток витамина В12 в рационе веганов может приводить к повреждению нервов

По мнению ученых, расхожее в интернете и социальных сетях утверждение о том, что веганы не нуждаются в дополнительном приеме витамина B12, не только научно не доказано, но и довольно опасно. Однако многие новообращенные веганы считаю дефицит этого витамина мифом и не торопятся обогащать им свой рацион. Тогда как диетологи утверждают, что недостаток этого питательного вещества в организме веганов вполне реален и может представлять серьезную угрозу для здоровья, например, приводить к повреждению нервов. При чем эффект этого дефицита не молниеносный, а накопительный, и является своеобразным механизмом замедленного действия. Его первые симптомы - покалывания и онемения пальцев рук и ног, появляются, как правило, только через 3-4 года, тогда как необратимый урон организму уже нанесен.

Том Сандерс - заслуженный профессор питания и диетологии Королевского колледжа Лондона рассказал BBC News, что взрослому человеку необходимо около 1,5 микрограммов B12 в день. Этот витамин встречается в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, тогда как его практически невозможно найти во фруктах, овощах или крупах. Поэтому всем, кто придерживается веганского рациона питания он рекомендует принимать продукты, специально обогащенные этим элементом, или же содержащие его биологические добавки и витаминные комплексы.