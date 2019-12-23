Недоношенные девочки-близняшки, родившиеся с «дырой» в пищеводе, чудом выжили и готовятся встречать Рождество

Атрезия пищевода - это порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода, связывающие его с трахеей и желудком, разобщены, из-за чего малышки не могли глотать. Кроме этого у девочек был невероятно высокий риск задохнуться или заболеть воспалением легких. Чтобы спасти новорожденных близняшек, врачам Королевской манчестерской детской больницы пришлось их экстренно прооперировать. У каждой девочки было по своему хирургу, которые одновременно проводили операцию. Малышкам установили гастростомические трубки, чтобы еда могла поступать сразу в их желудок, минуя пищевод. А некоторое время спустя врачи провели еще одну коррекционную операцию, чтобы девочки могли питаться естественным способом. Хирургам понадобилось 6 часов, чтобы соединить желудок, пищевод и трахею у каждой из малышек. Операция осложнялась тем, что пищевод девочек был в диаметре размером со спагетти. Кроме того, Эйприл и Иви стали самыми крошечными пациентами, которым когда-либо проводилась подобного рода операция.