Недоношенные девочки-близняшки, родившиеся с «дырой» в пищеводе, чудом выжили и готовятся встречать Рождество
Атрезия пищевода - это порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода, связывающие его с трахеей и желудком, разобщены, из-за чего малышки не могли глотать. Кроме этого у девочек был невероятно высокий риск задохнуться или заболеть воспалением легких. Чтобы спасти новорожденных близняшек, врачам Королевской манчестерской детской больницы пришлось их экстренно прооперировать. У каждой девочки было по своему хирургу, которые одновременно проводили операцию. Малышкам установили гастростомические трубки, чтобы еда могла поступать сразу в их желудок, минуя пищевод. А некоторое время спустя врачи провели еще одну коррекционную операцию, чтобы девочки могли питаться естественным способом. Хирургам понадобилось 6 часов, чтобы соединить желудок, пищевод и трахею у каждой из малышек. Операция осложнялась тем, что пищевод девочек был в диаметре размером со спагетти. Кроме того, Эйприл и Иви стали самыми крошечными пациентами, которым когда-либо проводилась подобного рода операция.
Если Эйприл быстро восстановилась после операции, то малышка Иви едва не умерла, врачам пришлось несколько раз реанимировать девочку, после чего она провела 10 недель на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что Эйприл выписали еще в июне, а Иви - в июле, девочкам придется каждые 2 месяца до наступления совершеннолетия посещать гастроэнтеролога.Тем не менее все самое страшное уже позади.
Сегодня Эйприл и Иви прекрасно себя чувствуют и готовятся вместе с родителями встретить свое первое Рождество.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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