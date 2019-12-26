Недоношенные девочки-близняшки, которые умещались в ладошку, выжили и встретили свое первое Рождество

Когда у 32-летней Сюзи Кернс-Тернер на 31 неделе неожиданно начались схватки, муж Мик незамедлительно отвез ее в больницу. Врачи попытались остановить преждевременные роды, когда вдруг перестало прослушиваться сердцебиение одной из малышек. Чтобы спасти девочек, акушерам пришлось сделать Сюзи экстренное кесарево сечение. Сразу же после рождения малышек Элизабет и Этту перевели в отделение реанимации новорожденных. Крошечные легкие девочек никак не хотели раскрываться, в результате чего им пришлось провести в реанимации долгих шесть недель. «Когда девочки родились, они были настолько крошечными, что могли поместиться у меня в ладошках. Было так страшно не иметь возможности принести их домой. В какой-то момент я думала, что потеряю Этту»,- вспоминает Сюзи.