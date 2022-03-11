Не всегда болезнь Альцгеймера: врач разобрал основные причины внезапной забывчивости

Большинство людей так или иначе сталкивались с проблемами запоминания деталей и фактов, необходимых в жизни. Одни списывают провалы в памяти на рассеянность, другие — на побочку перенесенного ковида. Единственное, что действительно может напугать и тех и других — деменция. Мало приятного встретиться с этой болезнью, да еще и в молодом возрасте. Чтобы предупредить развитие проблем с памятью, «Комсомольская правда» совместно с научными экспертами выяснила, какие существуют причины развития деменции. После пандемии многие врачи стали указывать на связь забывчивости и перенесенной коронавирусной инфекции. По мнению ассистента кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елены Ляшенко, деменция представляет собой не болезнь, а синдром, который зачастую сопутствует различным заболеваниям. Эксперт утверждает: «Деменция может быть вызвана поражением сосудов мозга, нейродегенеративным заболеванием (таким как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона).

Также деменция развивается под действием различных факторов, повреждающих нервную систему. В их числе вирусы, токсины, дефицит кислорода и другие». Получается, что ковид действительно может быть одной из причин развития проблем с памятью. Вирус проникает в клетки нервных тканей, а также при нем наблюдается дефицит кислорода из-за поражения легких. Однако рано паниковать. По словам Елены Ляшенко, самой частой причиной развития деменции все-таки служит болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей старше 65 лет. Врач-невролог добавила: «Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания».