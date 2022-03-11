Не всегда болезнь Альцгеймера: врач разобрал основные причины внезапной забывчивости
Большинство людей так или иначе сталкивались с проблемами запоминания деталей и фактов, необходимых в жизни. Одни списывают провалы в памяти на рассеянность, другие — на побочку перенесенного ковида. Единственное, что действительно может напугать и тех и других — деменция. Мало приятного встретиться с этой болезнью, да еще и в молодом возрасте. Чтобы предупредить развитие проблем с памятью, «Комсомольская правда» совместно с научными экспертами выяснила, какие существуют причины развития деменции. После пандемии многие врачи стали указывать на связь забывчивости и перенесенной коронавирусной инфекции. По мнению ассистента кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елены Ляшенко, деменция представляет собой не болезнь, а синдром, который зачастую сопутствует различным заболеваниям. Эксперт утверждает: «Деменция может быть вызвана поражением сосудов мозга, нейродегенеративным заболеванием (таким как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона).
Также деменция развивается под действием различных факторов, повреждающих нервную систему. В их числе вирусы, токсины, дефицит кислорода и другие». Получается, что ковид действительно может быть одной из причин развития проблем с памятью. Вирус проникает в клетки нервных тканей, а также при нем наблюдается дефицит кислорода из-за поражения легких. Однако рано паниковать. По словам Елены Ляшенко, самой частой причиной развития деменции все-таки служит болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей старше 65 лет. Врач-невролог добавила: «Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания».
Что же касается побочных эффектов коронавирусной инфекции, то уже доказано прямое влияние ковида на когнитивные способности человека, а также на развитие депрессии и повышенной тревожности. После перенесенной болезни люди стали все чаще замечать рассеянность внимания, быструю утомляемость и снижение скорости мыслительных процессов. «Кроме того, увеличивается частота развития тревожно-депрессивных расстройств. Это приводит к нарушению так называемых регуляторных, или исполнительных, функций. В результате страдает память и способность к воспроизведению информации», — уверяет Елена Ляшенко. Если забывчивость стала пугать вас и усложнять вам жизнь, то стоит обратиться к специалисту и для начала исключить обратимые нарушения памяти. Для лучшей профилактики деменции Елена Ляшенко советует правильно питаться, больше проводить время на свежем воздухе, полноценно спать и заниматься спортом. Также важно отказаться от вредных привычек и постараться снизить стресс.
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