Не тормози: какая привычка нарушает качество сна и лишает сил на следующий день

«Если человек сидит ночью перед монитором или экраном телефона и азартно играет, то ему сложно оторваться, а потом труднее бывает уснуть. После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно», — рассказал Сергей Ключников в интервью радио Sputnik.

В результате перевозбуждения перед сном и последующих проблем с засыпанием, по словам специалиста, человек столкнется с «торможением» жизни днем из-за физической и психологической усталости. «Человек должен высыпаться. Если он не спит, то потом чувствует вялость, которая отражается и на общении, и на работе, и на здоровье. Ночное бдение перед телефоном или компьютером "тормозит" нашу жизнь, продвижение и достижение целей. Все это съедается ночным бдением. Также это формирует из нас поверхностных невротиков, которые могут перейти в эмоциональные крайности, в истерику и в состояние негатива», — предостерег психолог.