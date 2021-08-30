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Не тормози: какая привычка нарушает качество сна и лишает сил на следующий день

У современных людей сформировалась одна привычка, которая способна навредить здоровью. Об этом рассказал психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников. По его мнению, многие увлекаются играми на компьютере или телефоне перед сном и не догадываются, что данное развлечение негативно влияет на центральную нервную систему. Поэтому врач рекомендует избавиться от подобной привычки.
Не тормози: какая привычка нарушает качество сна и лишает сил на следующий день

«Если человек сидит ночью перед монитором или экраном телефона и азартно играет, то ему сложно оторваться, а потом труднее бывает уснуть. После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно», — рассказал Сергей Ключников в интервью радио Sputnik.

В результате перевозбуждения перед сном и последующих проблем с засыпанием, по словам специалиста, человек столкнется с «торможением» жизни днем из-за физической и психологической усталости. «Человек должен высыпаться. Если он не спит, то потом чувствует вялость, которая отражается и на общении, и на работе, и на здоровье. Ночное бдение перед телефоном или компьютером "тормозит" нашу жизнь, продвижение и достижение целей. Все это съедается ночным бдением. Также это формирует из нас поверхностных невротиков, которые могут перейти в эмоциональные крайности, в истерику и в состояние негатива», — предостерег психолог.

Фото: freepik.com

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