Не только зеленые: Малышева объяснила, о чем сигнализирует цвет соплей

Цвет и консистенция ваших выделений из носа могут много рассказать о происходящем в организме. Тема особенно актуальна в зимний период, когда большинство из нас подвержены простудным заболеваниям. Так, если слизь прозрачного цвета, то беспокоиться не о чем - с вами все в порядке. Белая носовая слизь говорит о начавшейся простуде. Затем выделения могут стать густыми и желтыми - речь о бактериальной инфекции. И, наконец, зеленые сопли говорят о том, что организм борется с болезнью, но сил ему не хватает. А значит, нужна консультация врача.

Елена Малышева также отметила, что в редких случаях из носа могут наблюдаться выделения черного цвета. В этом случае следует незамедлительно обратиться к доктору, так как это может быть признак грибковой инфекции.

Ведущая программы «Жить здорово!» пояснила, что с насморком сталкивается каждый человек - излечиться от него можно за несколько дней. В то время как ряд пациентов не обращают внимание на сигналы организма и ходят с заложенным носом неделями.