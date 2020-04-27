Не только температура и кашель: список симптомов заболевания коронавирусом официально расширился

Также эксперты отметили, что коронавирус нового типа очень быстро мутирует при передаче от человека к человеку, потому при проявлении всех этих симптомов рекомендуется обязательно связаться с врачом. Кроме того, ВОЗ не раз подчеркивала, что пока что эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что расслабляться не стоит. До тех пор пока в большинстве регионов ситуация не будет взята под контроль, существует риск повторных всплесков заражения. Также, несмотря на то, что в отдельных странах пандемия пошла на спад и смертность снижается, в целом эпидемиологическая обстановка в мире остается неблагоприятной. Более того, ВОЗ фиксирует повторные всплески COVID-19 там, где, казалось бы, удалось справиться с проблемой. «Нам предстоит еще длинный путь. Этот вирус с нами еще надолго», – отметил генеральный директор Тедрос Гебрейесус.

Фото: freepik

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