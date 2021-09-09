Не только проблемы с сердцем: на какие заболевания указывают боли в груди

Если человек может определить точное место болей, значит надо исключать проблемы с сердцем, так как на них указывает давление по всей груди. «Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы», — сказал Мясников.

Боли в области сердца специалист считает неотложной причиной для обращения к врачу, а также сигналом для изменений в образе жизни и отказе от вредных привычек.