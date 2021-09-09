Не только проблемы с сердцем: на какие заболевания указывают боли в груди
Регулярные боли в груди могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, боли в груди могут быть не только предвестниками сердечных и неврологических заболеваний. Данное неприятное проявление возможно при проблемах дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также при патологиях мозга или зубов.
Если человек может определить точное место болей, значит надо исключать проблемы с сердцем, так как на них указывает давление по всей груди. «Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы», — сказал Мясников.
Боли в области сердца специалист считает неотложной причиной для обращения к врачу, а также сигналом для изменений в образе жизни и отказе от вредных привычек.
Фото: Instagram alexander_myasnikov1