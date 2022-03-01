Не только обсуждают и ругают: медицинские причины «горящих» ушей
Однако такому явлению объяснения находятся не только в приметах. С медицинской точки зрения ощущение, будто горят уши, появляется в результате сильного притока крови к мозгу. А это, в свою очередь, может быть симптомом ряда заболеваний. Среди них отмечают гипертонию, респираторные инфекции, перепады температуры тела, инсульт. Также встречается при повреждении барабанной перепонки, свидетельствует о хронической мигрени и проблемах верхних отсеков позвоночника.
Вдобавок покраснения появляются по более банальным причинам. Например, возникают в результате волнения, смущения или стресса, при которых капилляры наполняются кровью. Случается это и когда человек отогревал замерзшие уши. Под влиянием холодного воздуха в сосудах, направляющих кровь к органам слуха, случается спазм, который останавливается при нагревании, и кровь начинает усиленно приливать к ушным раковинам, пишет Rsute. И последняя причина кроется в решении сложных умственных задач, когда мозгу нужен кислород, который ему переносит кровь.
Фото: freepik.com