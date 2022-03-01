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Не только обсуждают и ругают: медицинские причины «горящих» ушей

Когда горят уши, многие люди опираются на народные приметы и считают, что их кто-то обсуждает. В частности, если горит правое ухо, значит, о человеке нелестно высказываются недоброжелатели или кто-то хвалит, а левое предупреждает об эмоциональном негативном разговоре. Причем покраснение обоих ушей предвещает скорою встречу с тем, кто часто его вспоминает.
Не только обсуждают и ругают: медицинские причины «горящих» ушей

Однако такому явлению объяснения находятся не только в приметах. С медицинской точки зрения ощущение, будто горят уши, появляется в результате сильного притока крови к мозгу. А это, в свою очередь, может быть симптомом ряда заболеваний. Среди них отмечают гипертонию, респираторные инфекции, перепады температуры тела, инсульт. Также встречается при повреждении барабанной перепонки, свидетельствует о хронической мигрени и проблемах верхних отсеков позвоночника.

Вдобавок покраснения появляются по более банальным причинам. Например, возникают в результате волнения, смущения или стресса, при которых капилляры наполняются кровью. Случается это и когда человек отогревал замерзшие уши. Под влиянием холодного воздуха в сосудах, направляющих кровь к органам слуха, случается спазм, который останавливается при нагревании, и кровь начинает усиленно приливать к ушным раковинам, пишет Rsute. И последняя причина кроется в решении сложных умственных задач, когда мозгу нужен кислород, который ему переносит кровь.

Фото: freepik.com

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