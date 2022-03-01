Не только обсуждают и ругают: медицинские причины «горящих» ушей

Вдобавок покраснения появляются по более банальным причинам. Например, возникают в результате волнения, смущения или стресса, при которых капилляры наполняются кровью. Случается это и когда человек отогревал замерзшие уши. Под влиянием холодного воздуха в сосудах, направляющих кровь к органам слуха, случается спазм, который останавливается при нагревании, и кровь начинает усиленно приливать к ушным раковинам, пишет Rsute. И последняя причина кроется в решении сложных умственных задач, когда мозгу нужен кислород, который ему переносит кровь.