Не только коронавирус: симптомами каких серьезных заболеваний может быть потеря обоняния

«Да, потеря обоняния или аносмия может быть симптомом других заболеваний помимо COVID-19. Если аносмия сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе», ¬– пояснил Ломакин, добавив, что в период пандемии все же лучше подстраховаться и в случае возникновения этого симптома сдать тест на COVID-19. Напомним, что по состоянию на 11 июня 2020 года, В России зафиксировано больше полумиллиона случаев заболевания коронавирусной инфекции, из них 8779 человек – за последние сутки. Количество смертей достигло отметки 6,5 тысяч, выздоровели больше 260 тысяч. Общее число заразившихся в мире составило 7 360 239 человек.

Фото: depositphotos

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