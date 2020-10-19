Не только коронавирус: при каких неопасных болезнях пропадает обоняние

Доктор подчеркнул, бить тревогу стоит начинать, если потеря обоняния наступила вкупе с потерей вкуса – в этом случае действительно первым делом стоит сдать тест на коронавирус, причем лучше выбрать ПЦР-диагностику по крови – этот способ гораздо точнее. Однако если анализы окажутся отрицательными, не стоит гадать, почему это произошло, или заниматься самолечением, надо обратиться к врачу, который установит причины этого и назначит корректную терапию препаратами – это поможет избежать неприятных осложнений, от которых без помощи врача вряд ли получится избавиться.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в России выявлено 1 415 316 случаев заражения, из них – 15 982 за прошедшие сутки, что стало абсолютным рекордом – весной пиковые значения не поднимались выше 12,5 тысяч. Эпидемиологическая обстановка остается неблагоприятной во всем мире: в разных странах ужесточаются ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших.

Фото: depositphotos

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