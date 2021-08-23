Не только контроль анализов: как максимально быстро восстановиться после COVID-19

Также в течение года после выздоровления надо сделать ЭКГ, сдать анализ мочи и общий анализ крови, регулярно контролировать уровень кислорода в крови, посоветовал врач, а в случаях отклонений обратиться к специалисту.

Как сообщил Леонид Дьяков в беседе с «Российской газетой», обычно восстановление после болезни занимает от одного до 2,5 месяцев, на длительность влияют различные факторы, в том числе использовалось ли ИВЛ во время лечения.

Самым доступным и универсальным способом реабилитации считается ходьба, после выздоровления важно много гулять, желательно на свежем воздухе, например, в лесу. «Хороший реабилитирующий эффект также у плавания: здесь, помимо пользы дыхательных упражнений, в процесс восстановления включаются уже и мышцы, поддерживающие легкие. Но плавание должно быть плаванием, а не намоканием в бассейне», — добавил врач.

По словам Дьякова, стоит ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, не перегружать организм чрезмерными нагрузками, не переохлаждаться, наладить сон и правильное питание. Ежедневный рацион должен состоять из трех-четырех приемов пищи, важно регулярное употребление овощей и фруктов, а несколько раз в неделю необходим белок — рыба или мясо.