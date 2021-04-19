Не только кофе: какие продукты не стоит употреблять на голодный желудок

Диетологи рассказали, от какой еды стоит отказаться утром и какие продукты считаются полезными ошибочно, сообщает онлайн-издание 74.ru.

Мы привыкли думать, что стакан воды после сна — полезная привычка, которая поможет запустить работу пищеварительной системы. Однако это не совсем так. Дело в том, что нужно следить за температурой воды, которую вы пьете, иначе есть вероятность нанести организму вред. Например, холодная вода противопоказана людям с больным желудком и проблемами сердечно-сосудистой системы, а горячая обжигает слизистую пищевода, что впоследствии может привести к онкологии. И пить воду с лимоном оказалось тоже вредно, так из-за кислоты раздражается желудок.

Любители взбодриться по утрам чашечкой кофе тоже рискуют ощутить неприятные последствия. Кофе, как и вода с лимоном, раздражает желудок и вызывает изжогу. А у людей с проблемами кишечника этот бодрящий напиток лишь усугубит ситуацию. Даже соки лучше исключить из утреннего рациона, так как они могут негативно повлиять на поджелудочную железу.

Так что же можно пить на завтрак?