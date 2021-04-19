Не только кофе: какие продукты не стоит употреблять на голодный желудок
Диетологи рассказали, от какой еды стоит отказаться утром и какие продукты считаются полезными ошибочно, сообщает онлайн-издание 74.ru.
Мы привыкли думать, что стакан воды после сна — полезная привычка, которая поможет запустить работу пищеварительной системы. Однако это не совсем так. Дело в том, что нужно следить за температурой воды, которую вы пьете, иначе есть вероятность нанести организму вред. Например, холодная вода противопоказана людям с больным желудком и проблемами сердечно-сосудистой системы, а горячая обжигает слизистую пищевода, что впоследствии может привести к онкологии. И пить воду с лимоном оказалось тоже вредно, так из-за кислоты раздражается желудок.
Любители взбодриться по утрам чашечкой кофе тоже рискуют ощутить неприятные последствия. Кофе, как и вода с лимоном, раздражает желудок и вызывает изжогу. А у людей с проблемами кишечника этот бодрящий напиток лишь усугубит ситуацию. Даже соки лучше исключить из утреннего рациона, так как они могут негативно повлиять на поджелудочную железу.
Так что же можно пить на завтрак?
- Теплую воду
- Зеленый чай
- Отвары трав
Кисломолочные продукты тоже не подходят для завтрака. От них нет вреда вашему организму, но и пользы тоже. Утром у человека повышена концентрация кислоты в желудке, и она убивает все полезные свойства данной категории еды.
Начинать утро с тарелки фруктов нужно осторожно. Кислые плоды могут спровоцировать изжогу, привести к гастриту и язве. Поэтому лучше воздержаться от употребления апельсинов, грейпфрутов, мандаринов, киви, яблок и даже груш. Не рекомендуются и ягоды вроде смородины и клюквы.
От овощей на завтрак тоже лучше воздержаться. Натощак они вредны практически все. Хлебобулочные изделия с утра, как оказалось, нарушают работу ЖКТ и являются спутниками ожирения. Мясо тоже лучше отложить на обед, так как на его усвоение организм затрачивает много энергии, а значит, завтрак не наполнит силами, а, наоборот, утомит вас.
Какие продукты можно есть на завтрак?
- Злаковые каши
- Омлеты
- Запеканки
- Орехи
- Авокадо
Фото: freepik.com
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