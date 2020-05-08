Не только через глаза и нос: россиянам напомнили о неожиданном способе заразиться COVID-19

Также эксперт напомнил о необходимости в людным местах и общественном транспорте носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. К тому же в Москве и Подмосковье ввели обязательный масочный режим с 12 мая. «Когда человек гуляет, находится на воздухе, может встретиться с другими людьми, то нужны маски, либо, если он находится в месте, где людей немного, то достаточно дистанцироваться от человека на несколько метров», — отметил вирусолог.

По данным на 8 мая 2020 года, в России выявлено 187 859 заболевших, за последние сутки заразились 10 699 человек, 26 608 человек выздоровели, 1723 – умерли.

Фото: pixabay

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