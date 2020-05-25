Не только аспирин: какие лекарства опасно принимать при коронавирусе

Также под запретом вся группа так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов, среди которых – аспирин, ибупрофен, вольтарен, напроксен, виклофенак. Согласно накопленному опыту итальянских и французских врачей, который подтверждают и наблюдения российских специалистов, эти лекарства делают организм восприимчивее к вирусу, так как создают благотворные условия для его размножения и более легкого проникновения в легкие и последующего развития пневмонии и поражения альвеол.

Кроме того, Жолобак рекомендовала воздержаться от приема анальгетиков и болеутолящих средств, так как они могут привести к затруднению дыхания. Вирусолог напомнила, что заниматься самолечением в данном случае неразумно, потому при обнаружении у себя симптомов стоит незамедлительно обращаться к врачу для подбора корректной терапии.

По данным на 25 мая 2020 года, за последние сутки в России зафиксировано 8533 заболевших, общее количество зарегистрированных инфицированных – 353 427 человек, из них 118 798 выздоровели и 3633 человека скончались. Общее количество проведенных тестов приблизилось к 9 миллионам.

Фото: pixabay

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