Не только аспирин: какие лекарства опасно принимать при коронавирусе
По словам специалиста, которые приводит издание «Вечерняя Москва», главная ошибка всех, кто проходит лечение дома – это лечение препаратами, которые традиционно применяются при простуде и гриппе. Однако в случае с COVID-19 они будут не только неэффективны, но и попросту опасны. Уже известно, что единственное жаропонижающее, которое рекомендовано принимать при коронавирусе – это парацетомол. Однако, по мнению Жолобак, по возможности лучше отказаться и от него, так как его воздействие на вирус до конца не изучено.
Также под запретом вся группа так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов, среди которых – аспирин, ибупрофен, вольтарен, напроксен, виклофенак. Согласно накопленному опыту итальянских и французских врачей, который подтверждают и наблюдения российских специалистов, эти лекарства делают организм восприимчивее к вирусу, так как создают благотворные условия для его размножения и более легкого проникновения в легкие и последующего развития пневмонии и поражения альвеол.
Кроме того, Жолобак рекомендовала воздержаться от приема анальгетиков и болеутолящих средств, так как они могут привести к затруднению дыхания. Вирусолог напомнила, что заниматься самолечением в данном случае неразумно, потому при обнаружении у себя симптомов стоит незамедлительно обращаться к врачу для подбора корректной терапии.
По данным на 25 мая 2020 года, за последние сутки в России зафиксировано 8533 заболевших, общее количество зарегистрированных инфицированных – 353 427 человек, из них 118 798 выздоровели и 3633 человека скончались. Общее количество проведенных тестов приблизилось к 9 миллионам.
Фото: pixabay
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