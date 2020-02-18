Принято считать, что стресс давно стал привычной частью нашей жизни. Жители мегаполисов нервничают и переживают из-за массы вещей. Привычным также стало игнорировать ряд сигналов организма. Эксперты перечислили те, на которые точно стоит обратить внимание. Пока они не обернутся более серьезными проблемами со здоровьем.Среди них, в частности, скачки артериального давления. Которые повышают риск инсульта и инфаркта. Прибавка в весе тоже оборотная сторона стресса. Это означает, что вы заедаете проблемы, что чревато не только лишними килограммами. Снижение полового влечения непременно отразится на личной жизни - не в лучшую сторону. А постоянное напряжение ведет к ослаблению иммунитета. Головная боль напряжения, выпадение волос, нарушение менструального цикла, тахикардия, мышечные боли, кожные высыпания и еще ряд признаков символизируют о том, что вам стоит обратиться к врачу общей практики, который направит на ряд анализов. Они, в свою очередь, позволят выявить более серьезные проблемы. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку._Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!