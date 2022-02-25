Не слипнется: врач рассказал, бывает ли аллергия на сладкое

Аллергической реакции на сахар нет, предупредил специалист в личном Instagram-аккаунте. По его словам, если ребенок съел несколько конфет, кусочков торта или чего-то еще, а затем у него появилась сыпь, этому есть несколько объяснений. В первую очередь такое проявление возникает по причине аллергии на белок в составе сладкого продукта. Определить конкретнее поможет только врач-аллерголог или аллерголог-иммунолог. Но также это бывает и псевдоаллергическая реакция.