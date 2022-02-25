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Не слипнется: врач рассказал, бывает ли аллергия на сладкое

Педиатр, доктор наук, иммунолог-аллерголог и ведущий программы «Жить здорово!», что транслируется на Первом канале, Андрей Продеус объяснил, бывает ли аллергия на сладкое. Он отметил, что аллергия — это нестандартная реакция нашей иммунной системы на раздражитель. Она отвечает за реакцию на белки, содержащиеся в тех или иных продуктах.
Не слипнется: врач рассказал, бывает ли аллергия на сладкое

Аллергической реакции на сахар нет, предупредил специалист в личном Instagram-аккаунте. По его словам, если ребенок съел несколько конфет, кусочков торта или чего-то еще, а затем у него появилась сыпь, этому есть несколько объяснений. В первую очередь такое проявление возникает по причине аллергии на белок в составе сладкого продукта. Определить конкретнее поможет только врач-аллерголог или аллерголог-иммунолог. Но также это бывает и псевдоаллергическая реакция.

В обоих случаях Андрей Продеус рекомендовал обращаться к врачу, чтобы выяснить истинные причины недомогания и назначить грамотное лечение. «Помните, что истинная аллергия может проявляться сильными и даже угрожающими жизни симптомами — такими как отек Квинке или анафилаксия. Поэтому аллергия должна быть под контролем!» — заключил эксперт.

Фото: freepik.com

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