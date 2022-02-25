Не слипнется: врач рассказал, бывает ли аллергия на сладкое
Аллергической реакции на сахар нет, предупредил специалист в личном Instagram-аккаунте. По его словам, если ребенок съел несколько конфет, кусочков торта или чего-то еще, а затем у него появилась сыпь, этому есть несколько объяснений. В первую очередь такое проявление возникает по причине аллергии на белок в составе сладкого продукта. Определить конкретнее поможет только врач-аллерголог или аллерголог-иммунолог. Но также это бывает и псевдоаллергическая реакция.
В обоих случаях Андрей Продеус рекомендовал обращаться к врачу, чтобы выяснить истинные причины недомогания и назначить грамотное лечение. «Помните, что истинная аллергия может проявляться сильными и даже угрожающими жизни симптомами — такими как отек Квинке или анафилаксия. Поэтому аллергия должна быть под контролем!» — заключил эксперт.
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