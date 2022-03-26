«Не скупайте сахар»: диетологи рассказали, чем чревато чрезмерное употребление сладкого

Всем известно негативное воздействие сахара на организм человека. Он присутствует почти во всех продуктах, которые мы потребляем. Диетологи предупреждают, что чрезмерное употребление сахара приводит к возникновению таких заболеваний, как диабет, деменция, инсульт и инфаркт, сообщает «Говорит Москва». Диетолог Елена Соломатина уверена, что стоит воздержаться хотя бы от сладкого, ведь сахар сейчас есть практически во всех продуктах на нашем столе. «Нас окружает очень много сахара. Организм получает его значительно больше, чем нужно. Если излишки сахара будут плавать в сосудистом русле, соответственно, оно будет разрушаться, и дальше там устремляется холестерин. Много сахара разрушает печень, которая и вырабатывает этот холестерин. Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность. В свое время жир был виновником атеросклероза, но в большей степени это сахар», — рассказал врач.