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Не сдерживайтесь: выяснилось, какую пользу здоровью приносят слезы

Плакать — полезно для здоровья сердца. Только не судите себя строго.

Ученые обнаружили, что проливание нескольких слез действительно помогает людям успокоиться и даже регулирует их сердечный ритм, сообщает британское издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие около 200 добровольцев, которые смотрели грустное или нейтральное видео, прежде чем погрузить руку в ледяную воду.

Те, кто рыдал во время клипа, могли поддерживать постоянную частоту дыхания во время теста на выносливость, в то время как дыхание у тех, кто не плакал, стало более прерывистым. Также плачущие заметили, что их пульс значительно замедлился перед всхлипываниями, а затем пришел в норму.

Их частота сердечных сокращений и дыхания регистрировалась на протяжении всего эксперимента. Образцы слюны были взяты четыре раза, чтобы измерить уровень кортизола — «гормона стресса».

Исследование было проведено Университетом Квинсленда под руководством Лии Шарман из школы психологии.

«Эти результаты показывают, что плач может помочь в поддержании биологического гомеостаза», — пишут исследователи.

Гомеостаз — это процесс поддержания постоянной внутренней среды, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Плач может помочь людям «успокоить себя через целенаправленное дыхание», а также «регулировать частоту сердечных сокращений».

Однако если человек осуждает себя в момент плача, то пользы он не получит, скорее — вред, предостерегают ученые.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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