Не сдерживайтесь: выяснилось, какую пользу здоровью приносят слезы

Ученые обнаружили, что проливание нескольких слез действительно помогает людям успокоиться и даже регулирует их сердечный ритм, сообщает британское издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие около 200 добровольцев, которые смотрели грустное или нейтральное видео, прежде чем погрузить руку в ледяную воду.

Те, кто рыдал во время клипа, могли поддерживать постоянную частоту дыхания во время теста на выносливость, в то время как дыхание у тех, кто не плакал, стало более прерывистым. Также плачущие заметили, что их пульс значительно замедлился перед всхлипываниями, а затем пришел в норму.

Их частота сердечных сокращений и дыхания регистрировалась на протяжении всего эксперимента. Образцы слюны были взяты четыре раза, чтобы измерить уровень кортизола — «гормона стресса».

Исследование было проведено Университетом Квинсленда под руководством Лии Шарман из школы психологии.

«Эти результаты показывают, что плач может помочь в поддержании биологического гомеостаза», — пишут исследователи.