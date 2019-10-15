«Не прошу вас нас жалеть»: инстаблогер 1,5 года скрывала сына с родимыми пятнами и густыми волосами в полтела
Больше года 24-летняя звезда Instagram находилась практически один на один со своей болью. О страшном диагнозе ее сына до недавнего времени знали только несколько самых близких людей.
На днях блогер откровенно поделилась с подписчиками, что рождение ее сына стало самым чудесным днем, который, однако, был омрачен одним обстоятельством. Оказывается, еще при рождении доктора диагностировали у маленького Максима редкое заболевание невус. Аномальные родимые пятна покрывали практически все тело малыша.
«Красноватое тельце с бурыми пятнами и огромным континентом родимого пятна с горами, морями и лесами в виде наростов, волос и родинок разной величины и цветов на спине, шее, голове и лице, на руках, одна из которых была гораздо тоньше второй, — именно такая картина передо мной предстала. Мой сын. Смесь жгучих эмоций обуревала», - так вспоминает Екатерина первую встречу со своим малышом.
Невус представляет собой не только косметический недостаток. Несмотря на то что сами родимые пятна являются доброкачественными новообразованиями, люди, страдающие от этого недуга, всегда имеют повышенный риск развития рака кожи. Коварство невуса заключается еще и в том, что до рождения ребенка этот диагноз предсказать невозможно. Даже четырехмерное узи не способно обнаружить родимые пятна.
Неудивительно, что новость о болезни мальчика подкосила всю семью Екатерины.
«Как бы я не старалась сохранять спокойствие, но все равно сдержать слезы было трудно, первую неделю я прорыдала в подушку, поглаживая ручку Макса»,- откровенно написала блогер.
Придя в себя от изначального шока, Екатерина с мужем нашли в себе силы и обратились за помощью в частную клинику в Израиле. Несмотря на то что прогнозы израильских врачей прозвучали обнадеживающе, полностью избавиться от родимых пятен мальчику все же не удастся, так как случай очень тяжелый. По словам врачей, на удаление максимально возможного количество родимых пятен потребуется около 7 лет и десятки миллионов рублей.
«Примерно 30 000 000 ₽, а может и больше, стоит обычное человеческое счастье», — подытожила Екатерина.
В своем посте блогер также рассказала, что маленькому Максиму вызвался помочь один из благотворительных фондов, который уже начал сбор средств на первый этап операции, всего же их будет 6.
Кроме того, история Мезеновой за считаные часы нашла огромный отклик у ее аудитории, и уже сейчас подписчики начали делать репосты и оказывать девушке помощь в сборе средств на лечение сына.
«Нет слов, чтобы описать то, что произошло за последние сутки. Всеобъемлющая любовь и благодарность каждому, кто на поддержал !!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻Столько слов поддержки, любви и сопереживания! Просто огромное СПАСИБО!!!» — обратилась Екатерина к своим подписчикам.
Фото: Instagram
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