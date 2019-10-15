«Не прошу вас нас жалеть»: инстаблогер 1,5 года скрывала сына с родимыми пятнами и густыми волосами в полтела

Больше года 24-летняя звезда Instagram находилась практически один на один со своей болью. О страшном диагнозе ее сына до недавнего времени знали только несколько самых близких людей.

На днях блогер откровенно поделилась с подписчиками, что рождение ее сына стало самым чудесным днем, который, однако, был омрачен одним обстоятельством. Оказывается, еще при рождении доктора диагностировали у маленького Максима редкое заболевание невус. Аномальные родимые пятна покрывали практически все тело малыша.

«Красноватое тельце с бурыми пятнами и огромным континентом родимого пятна с горами, морями и лесами в виде наростов, волос и родинок разной величины и цветов на спине, шее, голове и лице, на руках, одна из которых была гораздо тоньше второй, — именно такая картина передо мной предстала. Мой сын. Смесь жгучих эмоций обуревала», - так вспоминает Екатерина первую встречу со своим малышом.

Невус представляет собой не только косметический недостаток. Несмотря на то что сами родимые пятна являются доброкачественными новообразованиями, люди, страдающие от этого недуга, всегда имеют повышенный риск развития рака кожи. Коварство невуса заключается еще и в том, что до рождения ребенка этот диагноз предсказать невозможно. Даже четырехмерное узи не способно обнаружить родимые пятна.