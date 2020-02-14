Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рекомендует спать без одежды. По словам эксперта, перед отходом ко сну температура тела естественным образом становится ниже. Более низкая температура способствует более качественному отдыху и восстановлению сил. Когда нет лишнего слоя одежды между телом и одеялом, не произойдет перегрева. Если же вы не можете представить себя в постели без белья, присмотритесь к своей пижаме. Она должна быть из натуральной ткани и свободного кроя. То же касается и постельного белья - нежелательны комплекты из синтетики. Попутно врач напомнил, что для качественного сна не стоит поздно ужинать, злоупотреблять алкоголем и сидеть допоздна в гаджетах. Напомним, врачи предупреждают об опасности храпа. За ним часто стоят ночные остановки дыхания продолжительностью до десяти секунд. За ночь их можно насчитать несколько десятков. Вес это время мозг недополучает кислород. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!