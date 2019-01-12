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«Не могу описать эту боль, даже зубная отдыхает»: Юлия Началова рассказала о своем недуге

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Юлия Началова

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37-летняя певица призналась, что до сих пор не может вылечить подагру.

Не так давно Юлия Началова наконец призналась, что уже около 8 лет страдает от подагры — отложением кислоты в тканях организма. А в новом интервью певица рассказала больше: выяснилось, что Юлия все еще не вылечилась и периодически сильные болезненные ощущения повторяются.

«Я откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра… мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим», — сообщила Началова в беседе с редактором журнала «Телепрограмма».

Впрочем, звезда поведала и о том, что делает для избавления от этой напасти: «Подбор терапии был очень долгим, чтобы я чувствовала себя как сейчас, контролировала свое состояние и знала, если что, чем погасить боль». В любом случае рядом с мамой сейчас, во время отдыха в Дубае, находится ее 12-летняя дочка Вера, которая тоже знает, как оказать первую помощь, случись что.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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