Не ешьте это: названы самые вредные для здоровья блюда из картофеля

«Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. И не следует объедаться по вечерам», — отметила Тамара Прунцева. Помимо крахмала, в составе картофеля есть белки, калий, фосфор, магний, кальций и множество витаминов.

«Самым полезным видом картофеля является запеченный в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Дело в том, что распространение полезных веществ и минералов в клубне неравномерно, их больше у поверхности, поэтому не рекомендуется долго держать картофель в воде», — сказала врач-диетолог.

При этом специалист отметила, что самым вредным блюдом считается картофель, жареный во фритюре: это не только фри, но и картошка по-деревенски. После такой термической обработки плод теряет практически все полезные вещества и содержит в себе большое количество жира.