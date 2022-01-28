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Врач перечислил ошибки во время еды, которые увеличивают риск преждевременной смерти

Для нормального функционирования человеческому организму необходимы определенные вещества. Например, нельзя отказываться от клетчатки. Это спровоцирует рост патогенной микрофлоры, в связи с чем человека может убить его же иммунитет. Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует есть 5 порций овощей и фруктов в день.
Врач перечислил ошибки во время еды, которые увеличивают риск преждевременной смерти

Смертельно опасными для здоровья, по мнению специалиста, становятся мясные и молочные продукты от непроверенных производителей, поскольку формируют антибиотикорезистентность. Это значит, что у человека может возникнуть устойчивость к антибиотикам и он рискует умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать.

В некоторых случаях сахар провоцирует появление различных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония и повышенный холестерин, что само по себе увеличивает риск раннего ухода из жизни. Такими же негативными характеристиками обладает и соль. Она задерживает жидкость в организме, вызывает гипертонический криз, инфаркт и инсульт, пишет «Москва 24».

Вредно для здоровья и мясо. Причем как обработанное, так и нет может вызвать онкологию. Также сокращают продолжительность жизни монодиеты (когда едят одно и то же), красители, консерванты, усилители вкуса, трансжиры (содержатся в фастфуде).

Идеальным вариантом питания Елена Соломатина считает вареную или приготовленную на пару пищу. Она советует добавлять в рацион белки растительного (чечевица, фасоль, нут) и животного (индейка, курица, яйца, рыба) происхождения, запеченные и свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты, специи (куркума, базилик и прочее), а также различные масла, богатые омегой (подсолнечное, оливковое, льняное).

Фото: freepik.com

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