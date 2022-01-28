Врач перечислил ошибки во время еды, которые увеличивают риск преждевременной смерти

Смертельно опасными для здоровья, по мнению специалиста, становятся мясные и молочные продукты от непроверенных производителей, поскольку формируют антибиотикорезистентность. Это значит, что у человека может возникнуть устойчивость к антибиотикам и он рискует умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать.

В некоторых случаях сахар провоцирует появление различных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония и повышенный холестерин, что само по себе увеличивает риск раннего ухода из жизни. Такими же негативными характеристиками обладает и соль. Она задерживает жидкость в организме, вызывает гипертонический криз, инфаркт и инсульт, пишет «Москва 24».