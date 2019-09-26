Не держите в себе: подавление гнева повышает риск инсульта

Ученые университета Питсбурга провели необычное исследование для того, чтобы выяснить, как конкретно желание держать себя в руках во избежание конфликта сказывается на женской сердечно-сосудистой системе. К чему приводит внешнее согласие с ситуацией, когда внутри распирает от гнева и обиды?

Для этого ученые проанализировали поведение 304 некурящих женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Участниц исследования попросили заполнить опросник эмоций и чувств. Женщинам предлагалось рассказать о том, как часто они "выпускают пар” и ставят интересы других людей выше своих собственных.

Далее, с помощью ультразвука у каждой женщины был замерен уровень атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Эти бляшки являются неотъемлемыми спутниками атеросклероза, а он, в свою очередь, - одной из основных причин инсульта. При разрыве атеросклеротической бляшки может образоваться тромб, который блокирует сонную артерию и препятствует поступление насыщенной кислородом крови к мозгу, что может приводить к инфаркту, инсульту и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

В результате исследования выяснилось, что у тех женщин, которые не могли обсудить свои потребности и чувства с партнером, вероятность показать самое большое количество атеросклеротических бляшек в сонных артериях увеличивалось на 14% .

А у тех участниц исследования, которые не привыкли лезть за словом в карман и не стеснялись в выражениях, бляшек обнаружено не было.