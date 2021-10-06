Не больше 9 часов в сутки: чем опасен слишком долгий сон

Чтобы сделать сон наиболее качественным, необходимо соблюдать определенные правила. В первую очередь примерно за 30 минут до засыпания стоит отказаться от чтения книг, отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор, поскольку он перегружает нервную систему и не дает погрузиться в глубокий сон.

К тому же даже во время, когда многие люди на удаленке, работать на кровати — не лучшая идея. Спальное место должно ассоциироваться исключительно с отдыхом и сном, чтобы организм понимал, когда пора отходить ко сну.

Как сообщает «Комсомольская правда», если вы не можете уснуть, не нужно мучать себя. Встаньте с кровати, включите свет, найдите себе какое-либо монотонное занятие, например, начните разукрашивать картинку. Главное, не тянуться к гаджетам и не включать телевизор.