Не белый яд: к чему приведет отказ от соли

Особенно опасен отказ от соли тем, кто активно занимается спортом или сбрасывает вес.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная доза соли для взрослого человека составляет пять грамм. Однако для людей с некоторыми патологиями, сокращение потребление соли все же будет полезным.

"При наличии таких патологий как гипертония, глаукома, туберкулез, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания, общее состояние здоровья", - уточняет Алена Степанова.