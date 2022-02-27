Не белый яд: к чему приведет отказ от соли
Алена Степанова подчеркнула, что соль необходима организму для поддержания жизнедеятельности. Ионы натрия, содержащиеся в ней, участвуют в сокращении мышечных волокон, передаче нервных импульсов.
«Поэтому полный отказ вызывает повышенную утомляемость, общую слабость, появление нервно-мышечных расстройств», — пояснила нутрициолог.
Также дефицит натрия, может стать причиной головных болей, возникновению мышечной слабости, тошноты, ухудшению аппетита, нарушению пищеварения, снижению артериального давления и регулярным головокружениям.
Особенно опасен отказ от соли тем, кто активно занимается спортом или сбрасывает вес.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная доза соли для взрослого человека составляет пять грамм. Однако для людей с некоторыми патологиями, сокращение потребление соли все же будет полезным.
"При наличии таких патологий как гипертония, глаукома, туберкулез, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания, общее состояние здоровья", - уточняет Алена Степанова.
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