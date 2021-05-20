Названы указывающие на развитие рака мозга особенности головной боли
Распространенным симптомом рака мозга считается мигрень — в данном случае ей обычно присущи определенные особенности. 5 отличительных черт головной боли при онкологии назвали британские специалисты благотворительной организации Cancer Research UK. Об этом сообщает «Медик Форум».
Первый признак — головная боль, сопровождающаяся тошнотой. В экстренном порядке стоит посетить врача, если появились внезапные резкие неприятные ощущения в области головы, которые ранее не наблюдались. Предупреждающим сигналом также считаются боли по ночам, которые заставляют проснуться, и усиливаются с каждым днем. Помимо этого, могут происходить изменения зрения: появляются странные мерцающие пятна перед глазами.
Участники организации напомнили, что при опухоли, в зависимости от того, в какой части головы она находится, могут возникать трудности при ходьбе, проблемы с речью и памятью.
Фото: freepik.com
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