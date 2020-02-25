В Минздраве выяснили, что сотрудники IT-компаний болеют чаще остальных. На втором месте учителя, на третьем - медики. Что касается представителей второй и третьей профессий, то здесь удивляться не приходится. По словам представителей министерства здравоохранения, работа учителя и медика требует повышенной стрессоустойчивости. Много сил отнимает общение с родителями учеников и пациентами. Чем же чаще всего болеют представители вышеупомянутых профессий? Так, 90% специалистов IT-сферы чаще остальных подвержены простудным заболеваниям, ОРВИ. Они также часто сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Специалисты объясняют это тем, что системные администраторы ведут малоактивный образ жизни (сидячая работа), нерегулярно питаются, при этом работа требует внимания и активной мыслительной деятельности. Всего пять лет в подобном режиме зачастую оборачиваются проблемами со здоровьем. У представителей других профессий уязвимых мест не меньше. У многих работающих россиян наблюдаются проблемы с сердцем, нарушения опорно-двигательного аппарата, болезни желудка.Также статистика, которую приводит газета «Известия» со ссылкой на ресурс hh.ru, говорит о том, что лишь 19% компаний предлагают своим сотрудникам медицинскую страховку (ДМС). Как правило, речь идет о крупных холдингах, корпорациях. При этом говоря о соцпакете, на первом месте среди желаемых бонусов многие соискатели называют именно наличие ДМС. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!