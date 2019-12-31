Управление силой мысли и не только: топ-5 медицинских прорывов 2019 года

Новая технология для манипулирования ДНК. Новый метод редактирования «кода жизни» может исправить 89% ошибок ДНК, вызывающих различные заболевания.

Используемая для этого технология, которая называется Prime Editing, является своеобразным «генетическим текстовым процессором», способным с высокой точностью переписать генетический код. Эта технология немного похожа на нажатие на клавиатуре компьютера Ctrl-F, чтобы выделить часть текста, который вы хотите изменить, а затем Ctrl-C и Ctrl-V, чтобы скопировать и вставить новый текст. Существует около 75 тысяч генных мутаций, которые вызывают у людей те или иные заболевания, из которых Prime Editing способен исправить практически 9 из 10. Эта технология уже была успешно применена для коррекции некоторых повреждающих мутаций, в том числе вызывающих серповидно-клеточную анемию и болезнь Тея-Сакса.

Управляемый силой мысли экзоскелет

Французские ученые изобрели робо-костюм, который при помощи двух имплантируемых в мозг датчиков помогает контролировать двигательную активность парализованных людей. Первым, кто испробовал на себе чудо-костюм, стал 30-летний Тибо, у которого парализованы руки и ноги. Благодаря экзоскелету мужчина сумел сделать свои первые шаги, спустя 2 года после того, как его настиг паралич. «Это все равно, что быть первым человеком на Луне», - сказал Тибо, описывая свои ощущения от первых шагов в робо-костюме. Несмотря на то, что пока костюм используется исключительно в лаборатории, ученые верят, что совсем скоро он сможет существенно улучшить качество жизни парализованных людей.

Лекарство, замедляющее деменцию

Одна из американских фармацевтических компаний изобрела лекарство , замедляющее развитие и прогрессирование болезни Альцгеймера. В состав этого лекарства входят антитела, которые очищают мозг от накапливающихся в них токсичных белков. Согласно результатам исследования, у людей, которые принимали лекарство в самой высокой дозировке была более хорошая память и языковые навыки. Кроме того, они значительно лучше справлялись с такими повседневными делами, как уборка, стирка и походы в магазин. Если препарат будет одобрен, что не гарантировано, то это станет одним из самых значимых событий в современной медицине.

Уникальное кастомное лекарство, изобретенное для конкретного человека

Ученые из Бостона меньше чем за год изобрели индивидуальное лекарство для 8-летней Милы Маковец, страдающей неизлечимым заболеванием - болезнью Баттена. Команде ученых удалось расшифровать последовательность цельного генома девочки, ее генетический код и найти уникальную мутацию, вызвавшую ее заболевание. Это позволило ученым изобрести лекарство, действие которого направлено на устранение последствий генной мутации в организме Милы. И хотя на сегодняшний день болезнь еще не отступила, малышка испытывает значительно меньше судорог и других симптомов заболевания.

Коктейль из вирусов для лечения бактериальной инфекции

Жизнь подростка Изабель Карнелл Холдуэй из Великобритании была спасена благодаря введению в ее организм экспериментальных коктейлей из вирусов. Когда тело девушки атаковали смертельные, практически не поддающиеся лечению бактерии, ее шансы на выживание были мене 1%. Тогда врачи лондонской больницы Грейт-Ормонд-Стрит решились применить еще не протестированную «фаготерапию», в которой они использовали вирусы, способные инфицировать и убивать бактерии. Несмотря на то, что с изобретением антибиотиков фаготерапия в свое время не стала основным методом лечения бактериальной инфекции, с появлением «супербактерий», устойчивых к антибиотикам, у нее есть все шансы занять достойное место в современной медицине. И случай с Изабель - яркое тому подтверждение.