Названы симптомы рака мозга, проявляющиеся уже на ранней стадии

По мере того, как опухоль начнет разрастаться и давать метастазы, велика вероятность появления сильных мигреней, которые со временем будут учащаться и усиливаться. Вдобавок нередки судороги. Часто пациенты отмечают усиление потери волос и повышение температуры. Если вы замечаете, что ваше состояние стало странным и наблюдаете у себя эти признаки, не откладывайте визит к врачу. Опухоли головного мозга, особенно глиобластомы – чрезвычайно агрессивны и очень опасны. Яркий пример звезд, страдавших от этого заболевания – покойная Жанна Фриске и борющаяся с данным недугом Анастасия Заворотнюк. Напомним, что звезда «Моей прекрасной няни» уже два года лечится, подробности ее состояния семья не разглашает.

Фото: depositphotos

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