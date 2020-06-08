Названы симптомы рака легких, которые легко спутать с заражением коронавирусом

Также Карасев подчеркнул, что люди, у которых ранее было диагностировано онкологическое заболевание легких, находятся в повышенной группе риска в связи с пандемией коронавируса, даже если они уже победили основное заболевание и находятся в состоянии стойкой ремиссии. Именно по этой причине людям, больным раком, необходимо обязательно сдать тест на COVID-19 перед посещением любого медицинского учреждения, чтобы исключить путаницу в диагнозах.

По данным на 8 июня 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 476 658 случаев инфицирования коронавирусом, из них 8985 случаев – за последние сутки. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Москве (2001 человек). За время пандемии в стране вылечились больше 230 тысяч человек, скончались почти 6 тысяч, количество проведенных тестов составило больше 13 миллионов.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!