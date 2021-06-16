Названы симптомы рака крови на ранней стадии

Согласно исследованию, в котором приняли участие почти 17 000 человек, более высокий риск рака возникал у тех, кто испытывал зуд. Оказалось, что это ранний признак онкологии, проявляющийся у 10-25% заболевших. А в некоторых случаях зуд может сопровождаться сыпью, тогда это свидетельствует о инфекции, аллергической реакции или хроническом состоянии кожи, таком как экзема, сообщает издание, ссылаясь на Leukemia Care: «Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту. Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не установлена и обсуждается в научной литературе. Многие исследователи считают, что это вызвано цитокинами; химические вещества, выделяемые в кровь иммунной системой организма».