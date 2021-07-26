Названы симптомы псориатического артрита, которые важно не пропустить
Сам по себе артрит характеризуется болью в суставах и воспалениями, а когда он псориатический, можно обнаружить суставы более опухшими и болезненными. Помимо этого, существует и другая «особая» симптоматика заболевания. О недуге свидетельствует сильная хроническая усталость, когда человек даже не способен держать глаза открытыми. Иногда указать на данные неполадки в организме может увеит — воспаление глаза с постоянной болью, покраснением и снижением качества зрения.
Также о болезни свидетельствуют нарушения слуха и псориаз ногтей. На ногтевых пластинах появляются красные пятна и углубления, и возможны болезненные ощущения, затрудняющие моторику пальцев, особенно в обращении с мелкими предметами.
Стоит отметить, что обнаружение какого-либо из признаков не гарантирует наличие заболевания. Установить правильный диагноз способен только врач в результате медицинского обследования.
«Степень выраженности его симптомов бывает разной, к тому же они имеют тенденцию появляться и исчезать. К врачу нужно обязательно обратиться, если у вас присутствует постоянная боль или припухлость в суставах. Если вам уже поставили диагноз псориаз, следует ежегодно проходить осмотр у терапевта», — поделились рекомендацией эксперты.
Фото: freepik.com
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