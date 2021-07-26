Названы симптомы псориатического артрита, которые важно не пропустить

Также о болезни свидетельствуют нарушения слуха и псориаз ногтей. На ногтевых пластинах появляются красные пятна и углубления, и возможны болезненные ощущения, затрудняющие моторику пальцев, особенно в обращении с мелкими предметами.

Стоит отметить, что обнаружение какого-либо из признаков не гарантирует наличие заболевания. Установить правильный диагноз способен только врач в результате медицинского обследования.

«Степень выраженности его симптомов бывает разной, к тому же они имеют тенденцию появляться и исчезать. К врачу нужно обязательно обратиться, если у вас присутствует постоянная боль или припухлость в суставах. Если вам уже поставили диагноз псориаз, следует ежегодно проходить осмотр у терапевта», — поделились рекомендацией эксперты.