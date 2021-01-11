Названы сценарии распространения COVID-19 в России после Нового года

По ее словам, это будет зависеть от того, насколько серьезно россияне подошли к мерам предосторожности и запретам в новогодние выходные. Специалист надеется, что зимой летний сценарий отпусков не повторится. По ее словам, в жаркое время года люди уезжали отдыхать и не придерживались рекомендаций сидеть дома. Она напомнила, что зимой поездки в другие города не так популярны: россияне предпочитают проводить выходные дома с семьей.

«Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России», — подчеркнула она. Кроме того, эксперт добавила, что из-за туристов возможно увеличение числа заразившихся COVID-19 в местах, куда они ездили, а также дома по возвращении.