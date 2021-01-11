Названы сценарии распространения COVID-19 в России после Нового года
По ее словам, это будет зависеть от того, насколько серьезно россияне подошли к мерам предосторожности и запретам в новогодние выходные. Специалист надеется, что зимой летний сценарий отпусков не повторится. По ее словам, в жаркое время года люди уезжали отдыхать и не придерживались рекомендаций сидеть дома. Она напомнила, что зимой поездки в другие города не так популярны: россияне предпочитают проводить выходные дома с семьей.
«Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России», — подчеркнула она. Кроме того, эксперт добавила, что из-за туристов возможно увеличение числа заразившихся COVID-19 в местах, куда они ездили, а также дома по возвращении.
На данный момент в РФ в день выявляют примерно 20-25 тысяч заболевших. В месяц коронавирусом болеют около 600-750 тысяч россиян. «К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения», — сказала она РИА Новости.
Специалист напомнила, что для выработки общественного иммунитета коронавирусом должны переболеть около 60% жителей РФ. Кроме того, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также подтвердил, что после Нового года заболеваемость опасным вирусом в стране увеличится, однако в целом динамика распространения пойдет на спад.
Фото: pixabay.com
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