Названы распространенные причины тревоги и способы борьбы с ней

Больше всего воздействуют на уровень тревоги социальные сети, поскольку люди проводят в Интернете продолжительное время и сравнивают себя с другими людьми. «В соцсетях обычно выкладывают только лучшие события. У того, кто за этим наблюдает, все время появляется ощущение, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание что-то изменить», — объяснила психотерапевт и посоветовала сократить время пользования смартфоном и прекратить слежку за чужими жизнями.

«Употребление острой пищи, очень калорийной, мучного, сладкого может вызывать гиперактивность и тревогу», — рассказала Виктория Жаденова в интервью «Москве 24». Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует придерживаться так называемой средиземноморской диеты, которая положительно влияет на нервную систему.

По словам врач-психиатра, для устойчивого психоэмоционального состояния требуются физические нагрузки, например, зарядка по утрам или пробежка, и отказ от кофе, энергетиков. Плюс важно позволять себе расслабляться и выключать перфекциониста.

Кроме того, виновником недуга становится и некачественный сон. «Когда у человека наблюдаются трудности засыпания, дробный сон, он не высыпается, не вырабатывается серотонин, мелатонин и человек физиологически начинает ощущать раздражение, тревожность, снижение настроения, гневливость, злобность», — говорит эксперт. В таком случае следует завести режим: ложиться спать не позже 22-23 часов.