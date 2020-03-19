passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 забавных (и не очень) мифов о выпадении волос

Большинство людей, столкнувшихся с этой проблемой, продолжают верить стереотипам.

Ежедневное выпадение волос считается нормой, ведь на месте каждого должен вырасти новый. Повод бить тревогу, когда каждое утро на расческе вы видите количество волос, превышающее на глаз 150. Выпадение может быть симптомом ряда заболеваний, а также реакцией организма на стресс, нехватку витаминов, неправильный уход.

Эксперты перечислили пять основных мифов о выпадении волос. Например, якобы с этой проблемой чаще сталкиваются мужчины, путая процесс с облысением. Однако это не так. Женщины также подвержены этой проблеме, например, после беременности, на грудном вскармливании, или во время менопаузы.

Другие свято верят, что пищевая добавка биотин способствует росту волос, она часто рекламируется в этой связи. Но прямой связи между наличием биотина и ростом волос не выявлено.

Доходит до смешного. Некоторые уверены, что ношение шапок и других головных уборов препятствует выпадению волос - еще один миф. Особенно если у вас предрасположенность к облысению.

Частое мытье головы не считается рядов врачей-трихологов нормой, но и не способствует отмиранию волос.

Собирать волосы в конский хвост на ежедневной основе не считается хорошей идеей, что бы кто не говорил. Излишнее натяжение прядей может привести к рубцеванию кожи головы и еще большей травматизации волос, пишет MedikForum. Также обратите внимание на свою резинку: стилисты рекомендуют использовать классические аксессуары, например, модные резинки-спиральки могут травмировать локоны (оставлять заломы) в месте охвата.

При длительном выпадении волос стоит обратиться к врачу-трихологу. Увы, народные средства вроде масок с перцем и другие ядреные средства могут лишь нанести вред вашей шевелюре.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!