Ежедневное выпадение волос считается нормой, ведь на месте каждого должен вырасти новый. Повод бить тревогу, когда каждое утро на расческе вы видите количество волос, превышающее на глаз 150. Выпадение может быть симптомом ряда заболеваний, а также реакцией организма на стресс, нехватку витаминов, неправильный уход.

Эксперты перечислили пять основных мифов о выпадении волос. Например, якобы с этой проблемой чаще сталкиваются мужчины, путая процесс с облысением. Однако это не так. Женщины также подвержены этой проблеме, например, после беременности, на грудном вскармливании, или во время менопаузы.

Другие свято верят, что пищевая добавка биотин способствует росту волос, она часто рекламируется в этой связи. Но прямой связи между наличием биотина и ростом волос не выявлено.

Доходит до смешного. Некоторые уверены, что ношение шапок и других головных уборов препятствует выпадению волос - еще один миф. Особенно если у вас предрасположенность к облысению.

Частое мытье головы не считается рядов врачей-трихологов нормой, но и не способствует отмиранию волос.

Собирать волосы в конский хвост на ежедневной основе не считается хорошей идеей, что бы кто не говорил. Излишнее натяжение прядей может привести к рубцеванию кожи головы и еще большей травматизации волос, пишет MedikForum. Также обратите внимание на свою резинку: стилисты рекомендуют использовать классические аксессуары, например, модные резинки-спиральки могут травмировать локоны (оставлять заломы) в месте охвата.

При длительном выпадении волос стоит обратиться к врачу-трихологу. Увы, народные средства вроде масок с перцем и другие ядреные средства могут лишь нанести вред вашей шевелюре.