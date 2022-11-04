Названы продукты, при недостатке которых густеет кровь

Есть множество серьёзных заболеваний, при которых кровь становится густой, хуже передвигается по сосудам и создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Врач Михаил Кутушов назвал условие, чтобы избежать нарушений в работе организма.

Таким важным условием стало присутствие белка в каждом приеме пищи. Необходимый микроэлемент можно найти в молочных продуктах, индейке, курице, морской рыбе. Также, по словам специалиста, необходимо употреблять имбирь, семечки, цитрусовые и свеклу.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. Сразу после пробуждения рекомендуется выпить стакан тёплой воды, поскольку жидкость комнатной температуры разжижает кровь.

Соблюдая эти правила, можно избежать риска тяжелых болезней!

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