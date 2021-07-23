Названы продукты, добавление которых в рацион поможет облегчить проявления артрита

Регулярное добавление некоторых продуктов в рацион дает шанс замедлить прогрессирование артрита и снизить болезненный синдром, сообщили в издании «Московский комсомолец» с отсылкой на Американскую организацию пенсионеров (AARP).

В первую очередь начните есть жирную рыбу, которая богата омега-3 жирными кислотами, например, лосось. Полезные вещества в составе помогут снять воспаление, а также способны помочь людям с аутоиммунными формами артрита, включая ревматоидный артрит. Кроме того, помогает снять воспаление и оливковое масло, которое еще замедляет разрушение хрящей за счет соединения олеокантал в составе.

А летние ягоды, такие как черника, малина, вишня, богаты антоцианами и мощными антиоксидантами. Антоцианы способны ослабить окислительный процесс и, соответственно, воспаление.

Помимо всего прочего, чеснок, лук-порей и лук-шалот снижают вероятность развития, например, остеоартрита тазобедренного сустава. А шпинат и капуста с витамином К в составе важны для здоровья хрящей.