Названы признаки одиночества, при которых близких надо спасать
Режим самоизоляции, введенный во многих странах из-за пандемии коронавируса, только усилил чувство одиночества миллионов людей. По мнению специалистов, человек может чувствовать себя одиноким из-за многих факторов. Что бы ни было причиной такого чувства, важно распознавать признаки приближающихся проблем, так как одиночество влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.
Терапевт и клинический директор Patientaccess.com, доктор Сара Джарвис предупреждает, что чувство одиночества увеличивается с каждым днем. «Вы могли подумать, что одиночество легко распознать, но некоторые признаки легко объяснить другими проблемами. Например, одинокие люди часто находят повседневные события особенно стрессовыми. Если вас раздражают водители, которые не говорят вам «Спасибо», грубые продавцы или неожиданный дождь, вам может стать хуже, потому что вы одиноки», - говорит специалист.
Фото: pixabay.com
Одним из признаков она считает стремление утеплиться: «Удивительно, но есть свидетельства того, что люди используют физическое тепло вместо эмоционального. Так что, если вы привыкли включать термостат или чаще принимать горячий душ, возможно, вы жаждете общества людей».
Доктор Мэг Арролл, психолог, работающий с Healthspan, добавила, что важные жизненные события, такие как пандемия или новая работа, могут вызвать еще большее одиночество. «Симптомы могут быть как у тревоги - депрессия, бессонница, низкая самооценка и повышенная реакция на стресс», - добавила она.
Антрополог и писатель Энди Саймон считает, что важно следить за родственником, который вдруг стал замкнутым или тихим. «Если раньше родственники занимались спортом, а после закрытия тренажерных залов перестали даже пытаться это делать, гулять, то это выглядит странно, - объяснила она. - Молодые люди могут увлечься видеоиграми. Пожилые люди - попросить антидепрессанты».
При обнаружении тревожных сигналов необходимо поговорить с человеком, записать его к психологу, помочь вернуться к обычной жизни. Домашние животные, любимая книга, прогулка на свежем воздухе, прослушивание музыки, время на природе - все это может помочь. «Образ жизни влияет на одиночество. Он приводит к негативному циклу мыслей, чувств и действий», - резюмировала терапевт, тренер по здоровью Алька Патель.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!