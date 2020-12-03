Названы признаки одиночества, при которых близких надо спасать

Режим самоизоляции, введенный во многих странах из-за пандемии коронавируса, только усилил чувство одиночества миллионов людей. По мнению специалистов, человек может чувствовать себя одиноким из-за многих факторов. Что бы ни было причиной такого чувства, важно распознавать признаки приближающихся проблем, так как одиночество влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.

Терапевт и клинический директор Patientaccess.com, доктор Сара Джарвис предупреждает, что чувство одиночества увеличивается с каждым днем. «Вы могли подумать, что одиночество легко распознать, но некоторые признаки легко объяснить другими проблемами. Например, одинокие люди часто находят повседневные события особенно стрессовыми. Если вас раздражают водители, которые не говорят вам «Спасибо», грубые продавцы или неожиданный дождь, вам может стать хуже, потому что вы одиноки», - говорит специалист.