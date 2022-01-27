Названы полезные продукты — провокаторы панкреатита: среди них авокадо и орехи

Поджелудочная железа — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. Она принимает участие в процессе пищеварения и регуляции углеводного, жирового, а также белкового обмена. Участвует в переваривании жирной пищи. Выделяя гормоны инсулин и глюкагон в кровь, панкреатические островки регулируют углеводный обмен.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Острый панкреатит характеризуется стремительным протеканием воспалительного процесса и некрозом тканей. Он опасен осложнениями: нарушением функции жизненно важных органов из-за воздействия ферментов, кровотечением и нагноением. Хронический панкреатит — риск развития рака поджелудочной железы с высокой летальностью.