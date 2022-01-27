Названы полезные продукты — провокаторы панкреатита: среди них авокадо и орехи
Поджелудочная железа — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. Она принимает участие в процессе пищеварения и регуляции углеводного, жирового, а также белкового обмена. Участвует в переваривании жирной пищи. Выделяя гормоны инсулин и глюкагон в кровь, панкреатические островки регулируют углеводный обмен.
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Острый панкреатит характеризуется стремительным протеканием воспалительного процесса и некрозом тканей. Он опасен осложнениями: нарушением функции жизненно важных органов из-за воздействия ферментов, кровотечением и нагноением. Хронический панкреатит — риск развития рака поджелудочной железы с высокой летальностью.
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Кандидат медицинских наук Сергей Вялов пишет, что не только алкоголь и курение могут вызвать обострение панкреатита, но и привычная полезная для многих еда: орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо. Многие налегают на красный перец и специи, которые стимулируют желудок и поджелудочную железу. Если же добавить ферментированные продукты, которые способствуют брожению, это повысит давление на поджелудочную, и в результате происходит обострение панкреатита.
Врач советует осторожно относиться и ко всему соленому, острому и жирному. Все это лучше исключить из рациона, а если такое невозможно, то употреблять исключительно небольшими порциями.
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