Названы несложные способы профилактики развития атеросклероза

«Нет ни одного исследования, которое бы подтвердило влияние антиоксидантов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Попытки уменьшить риски этих болезней с помощью приема витаминов С, Е и других не имеют никакой доказательной базы. Есть очень противоречивые данные об этом», — сообщил Сергей Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, чтобы снизить риск развития атеросклероза, необходимо пересмотреть свой привычный рацион: снизить количество потребляемых жиров животного происхождения и углеводов, а также воздерживаться от сладкого, где много глюкозы и сахара. Кроме того, Иванов считает, что поможет сохранить здоровье сердца соблюдение режима сна и бодрствования.