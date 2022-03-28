Названы неожиданные причины сердечного приступа — среди них оказался даже секс

Увеличивает риск инфаркта раннее пробуждение. В это время в организме происходит активная выработка гормонов, что оказывает дополнительную нагрузку на сердце. А также регулярный недосып, когда человек спит менее 6 часов в сутки.

Еще одним виновником опасного состояния считается стресс. Причем сердечный приступ может произойти даже спустя несколько лет после плохого события. Самой необычной причиной кардиологи назвали секс, так как в процессе идет сильная нагрузка на жизненно важный орган.

Кроме того, обычная ОРВИ в 2 раза увеличивает риск инфаркта, не менее опасен спорт и обжорство по ночам. Так, переедание ведет к тому, что в организме вырабатывается гормон стресса, растет давление и увеличиваются сокращения сердечной мышцы, а это все может спровоцировать приступ, пишет «Пятый канал».