Названы неочевидные симптомы «омикрона», которые обычно списывают на переутомление
Портал The Sun опубликовал материалы, в которых рассказал о четырех скрытых симптомах «омикрона». Штамм вируса «омикрон» вызывает много путаницы. Эксперты британского сообщества отмечают, что столь широкий спектр симптомов можно принять за проявление других заболеваний. Например, одним из показателей возможного заражения является усталость. Согласно исследованиям, чувство переутомления наблюдается у 62 процентов пациентов с коронавирусом.
Скажите, когда в последний раз вы ели? А хочется ли вам что-нибудь вкусненького сейчас? Ваши приемы пищи сократились за эту неделю? Ученые выяснили, что у некоторых пациентов с «омикроном» и дельта-штаммом наблюдается потеря аппетита. Другим скрытым симптомом «омикрона» является боль в мышцах и ломота в теле, но не после изнуряющей тренировки или неожиданной перестановки шкафа, а из-за реакции организма на коронавирус. Самыми неоднозначными симптомами стали диарея и тошнота. Причин для их возникновения может быть так много, что на коронавирус и не подумаешь в первых 10 вариантах болезни. Но чаще всего они сопровождаются болью в горле и потерей обоняния.
Фото: Pexels