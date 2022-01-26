Названы неочевидные симптомы «омикрона», которые обычно списывают на переутомление

Скажите, когда в последний раз вы ели? А хочется ли вам что-нибудь вкусненького сейчас? Ваши приемы пищи сократились за эту неделю? Ученые выяснили, что у некоторых пациентов с «омикроном» и дельта-штаммом наблюдается потеря аппетита. Другим скрытым симптомом «омикрона» является боль в мышцах и ломота в теле, но не после изнуряющей тренировки или неожиданной перестановки шкафа, а из-за реакции организма на коронавирус. Самыми неоднозначными симптомами стали диарея и тошнота. Причин для их возникновения может быть так много, что на коронавирус и не подумаешь в первых 10 вариантах болезни. Но чаще всего они сопровождаются болью в горле и потерей обоняния.