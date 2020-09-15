Названы необычные симптомы известных болезней, на которые часто не обращают внимания

Повышенная утомляемость, отсутствие энергии могут быть как симптомом неправильной работы щитовидной железы, так и опасного заболевания, переносимого клещами, – боррелиоза, а сухость во рту говорит об анемии, дефиците витамина А и многих ревматических заболеваний. Если же эти два проявления идут в паре, стоит провериться на системную красную волчанку. Зуд по всему телу иногда может свидетельствовать о болезни печени, почечной недостаточности, начавшемся рассеянном склерозе и лимфоме. Кроме того, боль в плече – это частый симптом инфаркта миокарда или желчекаменной болезни. Также Мясников предупредил, что не стоит заниматься самостоятельной постановкой диагноза, если у вас нет медицинского образования, гораздо правильнее обратиться к врачу, который задаст правильные вопросы, отправит на анализы и дополнительное обследование и на основании анамнеза поставит диагноз.

Фото: pexels

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