Названы необычные симптомы известных болезней, на которые часто не обращают внимания
Как передает «РИА Новости», эксперт в своей передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил необычные проявления известных заболеваний, среди которых в том числе – гепатит В, анемия и дисфункция щитовидной железы. Так, в частности, боль в суставах очень часто принимают за артрит, но это далеко не всегда так. У женщин среднего возраста это может быть один из классических признаков климакса. Кроме того, подобные жалобы могут быть при развитии гепатитов В и С, а также воспалительных заболеваний кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) и псориазе.
Повышенная утомляемость, отсутствие энергии могут быть как симптомом неправильной работы щитовидной железы, так и опасного заболевания, переносимого клещами, – боррелиоза, а сухость во рту говорит об анемии, дефиците витамина А и многих ревматических заболеваний. Если же эти два проявления идут в паре, стоит провериться на системную красную волчанку. Зуд по всему телу иногда может свидетельствовать о болезни печени, почечной недостаточности, начавшемся рассеянном склерозе и лимфоме. Кроме того, боль в плече – это частый симптом инфаркта миокарда или желчекаменной болезни. Также Мясников предупредил, что не стоит заниматься самостоятельной постановкой диагноза, если у вас нет медицинского образования, гораздо правильнее обратиться к врачу, который задаст правильные вопросы, отправит на анализы и дополнительное обследование и на основании анамнеза поставит диагноз.
Фото: pexels
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